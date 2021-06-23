Демократи в США створять власну комісію з розслідування штурму Капітолію

Спочатку передбачалося, що орган буде двопартійним.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі розповіла колегам-демократам про ідею щодо створення партійної комісії з розслідування штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Про це пише Associated Press з посиланням на джерело знайоме з ситуацією.

Раніше Палата представників США проголосувала за прийняття закону про створення незалежної комісії з розслідування захоплення Капітолію. Документ передбачав, що орган буде двопартійним.

Також читайте Байден назвав "безглуздим" порівняння Путіна опозиції в Росії з учасниками штурму Капітолію

На підтримку законопроєкту виступили 252 законодавці, "проти" — 175 конгресменів.

Також законопроєкт підтримали 35 республіканців.

Але потім республіканці заблокували законопроєкт в Сенаті.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США повинні були завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічмент Трампу оголошено не було.

Читайте також:

Байден закликає продовжити розслідування штурму Капітолію

ФБР назвало штурм Капітолію "внутрішнім тероризмом" і попередило про нові загрози для США

Новини світу: американському Сенату представили небачені відео штурму Капітолію

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання