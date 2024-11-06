Демократи звинувачують Байдена в програші Гарріс: в чому його провина

Демократи сумніваються, що Гарріс була найсильнішою кандидатурою від їхньої партії, проте часу з'ясовувати це вони не мали.

Одразу після програшу Камали Гарріс на користь Дональда Трампа деякі демократи покладають відповідальність за поразку на президента Джо Байдена.

Про це пише CNN.

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"Байден буде нести велику провину за це. І, чесно кажучи, він повинен", – сказав журналістам видання високопоставлений представник кампанії Гарріс.

Є багато причин, чому партійні чиновники звинувачують Байдена за неминуче повернення Трампа в Білий дім. Для багатьох це сягає минулого, коли чинний президент США вирішив переобиратися на другий термін, а не дотримуватися своєї передвиборчої обіцянки 2020 року бути "перехідним" президентом.

За сценарієм демократів, якби Байден вирішив не балотуватися ще на чотири роки, мали б відбутися потужні праймеріз від Демократичної партії, щоб обрати наступного кандидата від партії — а разом з цим і час для того, щоб цей кандидат визначився та сформував власну окрему кампанію.

"Натомість рішення Байдена залишитися в перегонах, незважаючи на занепокоєння багатьох демократів, призвело до того, що Байдена зрештою було вигнано з перегонів лише за кілька місяців до дня виборів – що не дало Гарріс іншого вибору, окрім як провести незвично скорочену гонку", – пише CNN.

Демократи також не мали можливості переконатися, чи була віцепрезидентка насправді найсильнішим кандидатом, якого можна висунути проти Трампа, поскаржився анонімний співрозмовник видання з Демократичної партії.

У виданні вважають, що кількамісячна кампанія Гарріс по суті була "кампанією Байдена з Гарріс на першому місці".

"Це була кампанія Байдена з новими плакатами", – сказав чиновник-демократ.

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