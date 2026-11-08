Демократи готують $15 мільярдів для України: FT розкрила плани в Конгресі США

Палата представників / © pixabay.com

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Демократи в Палаті представників США працюють над пакетом військової допомоги Україні обсягом близько 15 мільярдів доларів.

Про це пише Financial Times із посиланням на помічників конгресменів.

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За даними видання, демократи, які здобули контроль над обома палатами Конгресу, планують посилити підтримку Києва та запровадити додаткові санкції проти Росії.

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Водночас прихильники України намагаються домогтися нових рішень ще до початку роботи нового складу Конгресу в січні. Серед пріоритетів — допомога українській енергетиці напередодні зими на тлі систематичних російських ударів.

Одним з інструментів може стати законопроєкт про національну оборону США (NDAA), який мають ухвалити до завершення поточної сесії. До нього планують запропонувати поправки щодо санкцій проти РФ, розвідувальної підтримки України, ракет-перехоплювачів і систем Starlink та Starshield.

Також, за інформацією FT, демократи зосередяться на перегляді закону про санкції проти Росії, названого на честь сенатора Ліндсі Грема. Він передбачає фінансові обмеження проти російського оборонного та енергетичного секторів.

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