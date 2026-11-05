Демократи можуть винести на голосування нову допомогу Україні: що пише Reuters

Конгрес / © Associated Press

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Демократи, які за підсумками проміжних виборів у США здобули більшість у Сенаті та Палаті представників, із січня зможуть визначати порядок денний голосувань у Конгресі. Це відкриває шлях до розгляду нового пакета допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, помічники демократів називають підтримку Києва одним із пріоритетів. Reuters зазначає, що адміністрація Дональда Трампа фактично припинила пряму фінансову та військову допомогу Україні, хоча її підтримують законодавці обох партій.

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Якщо Трамп накладе вето на законопроєкт про допомогу, для його подолання знадобляться дві третини голосів у кожній палаті. Reuters припускає, що новий пакет може отримати таку підтримку. Остаточний розмір демократичної більшості ще невідомий.

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Демократи також можуть спробувати заблокувати план Трампа щодо повернення російського дизельного пального на світовий ринок. Відповідний двопартійний законопроєкт уже ініціював конгресмен Грегорі Мікс, який, за оцінкою Reuters, імовірно очолить комітет із закордонних справ Палати представників.

Раніше ми писали про те, що вибори до Палати представників США: демократи попереду, доля більшості ще не вирішена. За даними Decision Desk HQ, демократи здобули 149 місць, республіканці — 96, а для більшості потрібно 218.

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