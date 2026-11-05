ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Демократи можуть винести на голосування нову допомогу Україні: що пише Reuters

За оцінкою Reuters, більшість в обох палатах Конгресу дасть демократам змогу поставити на голосування нову допомогу Україні, а підтримка обох партій може допомогти подолати можливе вето Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Конгрес

Конгрес / © Associated Press

Демократи, які за підсумками проміжних виборів у США здобули більшість у Сенаті та Палаті представників, із січня зможуть визначати порядок денний голосувань у Конгресі. Це відкриває шлях до розгляду нового пакета допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, помічники демократів називають підтримку Києва одним із пріоритетів. Reuters зазначає, що адміністрація Дональда Трампа фактично припинила пряму фінансову та військову допомогу Україні, хоча її підтримують законодавці обох партій.

Якщо Трамп накладе вето на законопроєкт про допомогу, для його подолання знадобляться дві третини голосів у кожній палаті. Reuters припускає, що новий пакет може отримати таку підтримку. Остаточний розмір демократичної більшості ще невідомий.

Демократи також можуть спробувати заблокувати план Трампа щодо повернення російського дизельного пального на світовий ринок. Відповідний двопартійний законопроєкт уже ініціював конгресмен Грегорі Мікс, який, за оцінкою Reuters, імовірно очолить комітет із закордонних справ Палати представників.

Раніше ми писали про те, що вибори до Палати представників США: демократи попереду, доля більшості ще не вирішена. За даними Decision Desk HQ, демократи здобули 149 місць, республіканці — 96, а для більшості потрібно 218.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie