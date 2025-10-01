Трампа порівняли з Путіним після заклику тренувати армію у містах США / © ТСН.ua

Заява президента США Дональда Трампа викликала хвилю обурення серед демократів, адже очільник Білого дому заявив військовим лідерам, що збройні сили повинні використовувати американські міста як «тренувальні полігони».

Про це пише The Guardian.

Трамп назвав нелегальну імміграцію та злочинність «ворогом із середини», заявивши, що Америка «перебуває під вторгненням із середини» і військовим слід «робити, що вони хочуть» щодо протестувальників.

Ключові цитати та реакції

Губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер порівняв Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, заявивши, що президент «копіює тактику Володимира Путіна» і поставив під сумнів його психічне здоров’я. Пріцкер закликав застосувати 25-ту поправку для усунення президента.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що «оголошення війни містам нашої нації та використання наших військ як політичних пішаків — це те, що роблять диктатори».

Сенатор Чак Шумер (лідер меншості) наголосив, що такі дії «повністю суперечать американському духу» і ведуть країну до автократії.

Видання зазначає, що заяви Трампа пролунали на тлі його поточної політики щодо розгортання Національної гвардії у великих містах, керованих демократами (зокрема, Лос-Анджелес, Вашингтон і Портленд), попри критику та зниження рівня злочинності. Міністр оборони, зі свого боку, пообіцяв скасувати «надмірні правила ведення бою» для військових.

Раніше йшлося про те, що американська допомога наразі під питанням. Проте. як вважають експерти, призупинення фінансування США не матиме кардинального значення.

Нагадаємо, 2019 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заблокував надання військової допомоги Україні через годину після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.