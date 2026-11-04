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Демократи повертають контроль над Сенатом США: які штати принесли їм перемогу
За оцінкою Associated Press, демократи здобули більшість у Сенаті на проміжних виборах у США, відібравши в республіканців, зокрема, місця від Техасу, Огайо та Айови.
У США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. До голосування республіканці мали більшість в обох палатах, але, за оцінкою ЗМІ, демократи вже здобули контроль над Сенатом.
Про це повідомляє Associated Press. До виборів республіканці мали більшість в обох палатах Конгресу.
У Техасі демократ Джеймс Таларіко переміг генерального прокурора штату Кена Пакстона, якого підтримав президент Дональд Трамп. Таларіко став першим із 1994 року демократом, який виграв у Техасі вибори загальноштатного рівня. В Огайо демократ Шеррод Браун випередив чинного сенатора Джона Гастеда, а в Айові Джош Тьюрек переміг республіканку Ешлі Гінсон.
У Південній Кароліні, за оцінкою AP, демократка Енні Ендрюс перемогла чинну сенаторку Дарлін Грем, сестру покійного сенатора Ліндсі Грема.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що вибори до Палати представників США: демократи попереду, доля більшості ще не вирішена
За даними Decision Desk HQ, демократи здобули 149 місць, республіканці — 96, а для більшості потрібно 218.