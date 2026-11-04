ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
524
Час на прочитання
1 хв

Демократи повертають контроль над Сенатом США: які штати принесли їм перемогу

За оцінкою Associated Press, демократи здобули більшість у Сенаті на проміжних виборах у США, відібравши в республіканців, зокрема, місця від Техасу, Огайо та Айови.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Сенат США

Сенат США / © Unsplash

У США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. До голосування республіканці мали більшість в обох палатах, але, за оцінкою ЗМІ, демократи вже здобули контроль над Сенатом.

Про це повідомляє Associated Press. До виборів республіканці мали більшість в обох палатах Конгресу.

У Техасі демократ Джеймс Таларіко переміг генерального прокурора штату Кена Пакстона, якого підтримав президент Дональд Трамп. Таларіко став першим із 1994 року демократом, який виграв у Техасі вибори загальноштатного рівня. В Огайо демократ Шеррод Браун випередив чинного сенатора Джона Гастеда, а в Айові Джош Тьюрек переміг республіканку Ешлі Гінсон.

У Південній Кароліні, за оцінкою AP, демократка Енні Ендрюс перемогла чинну сенаторку Дарлін Грем, сестру покійного сенатора Ліндсі Грема.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що вибори до Палати представників США: демократи попереду, доля більшості ще не вирішена

За даними Decision Desk HQ, демократи здобули 149 місць, республіканці — 96, а для більшості потрібно 218.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie