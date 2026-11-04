Демократи повертають контроль над Сенатом США: які штати принесли їм перемогу

Сенат США / © Unsplash

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У США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. До голосування республіканці мали більшість в обох палатах, але, за оцінкою ЗМІ, демократи вже здобули контроль над Сенатом.

Про це повідомляє Associated Press. До виборів республіканці мали більшість в обох палатах Конгресу.

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У Техасі демократ Джеймс Таларіко переміг генерального прокурора штату Кена Пакстона, якого підтримав президент Дональд Трамп. Таларіко став першим із 1994 року демократом, який виграв у Техасі вибори загальноштатного рівня. В Огайо демократ Шеррод Браун випередив чинного сенатора Джона Гастеда, а в Айові Джош Тьюрек переміг республіканку Ешлі Гінсон.

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У Південній Кароліні, за оцінкою AP, демократка Енні Ендрюс перемогла чинну сенаторку Дарлін Грем, сестру покійного сенатора Ліндсі Грема.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що вибори до Палати представників США: демократи попереду, доля більшості ще не вирішена

За даними Decision Desk HQ, демократи здобули 149 місць, республіканці — 96, а для більшості потрібно 218.

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