Демократи тріумфують: перші великі вибори після повернення Трампа завершилися успіхом

Новий мер Нью-Йорка Зохран Мамдані / © Associated Press

У США відбулися перші масштабні вибори після повернення Дональда Трампа на посаду президента, і вони завершилися впевненою перемогою Демократичної партії. Демократи здобули успіх у трьох ключових штатах — у перегонах за посади мера Нью-Йорка та губернаторів Вірджинії і Нью-Джерсі.

Про це повідомляє Reuters.

Демократи перемогли одразу в трьох ключових перегонах — на виборах мера Нью-Йорка, а також губернаторів Вірджинії та Нью-Джерсі. У Нью-Йорку тріумфував 34-річний демократичний соціаліст Зохран Мамдані. Він став першим мусульманином на посаді мера найбільшого американського міста. За Мамдані проголосували понад 2 млн виборців — найвищий показник для міських перегонів від 1969 року.

Мамдані, відомий своєю прогресивною економічною платформою, виступає за підвищення податків для корпорацій і заможних американців, а також за фінансування безкоштовного транспорту, дитсадків і замороження орендної плати.

Він випередив колишнього губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, який ішов на вибори як незалежний кандидат і називав свого суперника «радикальним ліваком».

Трамп уже відреагував на результати, назвавши Мамдані «комуністом» і пригрозивши скороченням федерального фінансування для Нью-Йорка.

Демократи зберегли позиції у Вірджинії та Нью-Джерсі

У Вірджинії перемогу здобула Абігейл Спанбергер, яка замінить республіканця Гленна Янкіна, а у Нью-Джерсі губернаторські вибори виграла Мікі Шерріл, випередивши Джека Чіатареллі.

Обидві кандидатки активно пов’язували своїх опонентів із Трампом, граючи на невдоволенні виборців через урядовий шатдаун і жорстку міграційну політику президента.

«Ми довели, що Вірджинія обрала прагматизм замість хаосу», — сказала Спанбергер у промові після перемоги.

Ці вибори стали першим важливим тестом політичних настроїв у США після повернення Трампа до влади дев’ять місяців тому. Хоча всі три штати традиційно схиляються до демократів, успіх партії надав їй нового імпульсу перед проміжними виборами до Конгресу 2026 року.

Аналітики зазначають, що демократи зробили ставку на економічні питання — ціни, оренду, соціальний захист, тоді як республіканці зосередилися на темах безпеки та міграції.

До слова, напередодні Трамп звинуватив демократів у навмисному блокуванні фінансування програми допомоги продуктами харчування SNAP під час урядового шатдауну. Президент США заявив про відсутність законних повноважень використовувати кошти для програми, і звинуватив «радикальних демократів» у відмові розблокувати уряд. Очільник Білого дому доручив юристам звернутися до суду для роз’яснення та закликав користувачів SNAP тиснути на сенаторів-демократів.