"День бабака" для Путіна: Портников пояснив, навіщо Кремль відправив Абрамовича до Києва

Російський олігарх Роман Абрамович / © Getty Images

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Нещодавно президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив приїзд російського олігарха Романа Абрамовича до Києва для проведення кулуарних перемовин із керівництвом України. Цю інформацію першим оприлюднив очільник Кремля Володимир Путін під час економічного форуму в Петербурзі як доказ нібито готовності нашої держави до мирного діалогу.

Про те, навіщо насправді приїжджав Абамович, пише журналіст Віталій Портников.

Роль олігарха у путінській системі

Багато експертів спочатку поставили під сумнів сам факт приїзду російського бізнесмена до української столиці. Проте аналітики одразу зрозуміли, якщо такий візит і відбувся, то таємним гостем міг бути винятково Роман Абрамович. Цей діяч вже брав активну участь у складному переговорному процесі у 2022 році.

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Публіцист наголошує, що олігарх є важливою та невіддільною частиною російської системи влади протягом останніх 26 років. Він встиг побувати депутатом Державної думи та навіть попрацювати губернатором Чукотки.

Ще з 90-х років цього діяча вважають головною людиною, яка відповідає за надійне збереження особистих накопичень російської влади. Саме цей особливий статус дозволяє Абрамовичу мати прямий телефонний зв’язок із російським диктатором, а Путін навіть називає його своїм колегою.

Зіткнення двох різних реальностей

На думку Портникова, Київ та Москва гарантовано матимуть абсолютно протилежні версії щодо того, хто саме став ініціатором цієї поїздки. Проте сам факт дозволу російського президента на такий візит уже відкрито свідчить про його зацікавленість у певному діалозі.

Головною проблемою будь-якого російсько-українського діалогу залишається кардинально різне сприйняття реальності обома сторонами конфлікту. Український лідер вважає, що систематичні удари по території ворога мають переконати Москву погодитися хоча б на перемир’я по поточній лінії фронту.

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Водночас кремлівський диктатор дотримується абсолютно іншого погляду на подальший розвиток подій. Він впевнений, що його армія просувається вперед, балістичні ракети руйнують українські міста, а США загрузли у проблемах на Близькому Сході та не сфокусовані на допомозі Києву.

За словами журналіста, Україна була готова презентувати олігарху реальну картину поточної ситуації. Натомість президент Росії просто намагався перевірити через свого посланця, чи готовий офіційний Київ до капітуляції.

«День бабака» та пошук виходу

Таке зіткнення ілюзій та реальності світ уже спостерігав під час саміту у нормандському форматі в Парижі наприкінці 2019 року. Ця ж сама картина повторилася у 2022 році на перемовинах у Стамбулі та під час нещодавньої спроби розпочати діалог за посередництва Вашингтона.

«Україна весь час пропонує Росії картину реальності, а Путін весь час хоче зрозуміти, коли у Києві капітулюють. Це справжній день бабака!» — зазначив журналіст.

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Проте Портников зауважив, що ситуація на фронті та в тилу ворога все ж зазнає суттєвих змін. Ще у 2022 чи навіть у 2025 роках ніхто не міг уявити таких масштабних ударів по російській території.

Сьогодні війну відчувають по обидва боки кордону, а над російським ВПК нависла реальна згроза поступового руйнування. Систематичні атаки на нафтопереробні заводи завдають колосальних економічних збитків агресору.

Готовність Кремля відправити Абрамовича до української столиці є надзвичайно показовим сигналом. Це означає, що російський президент також активно шукає шляхи призупинення війни та мінімізації власних втрат, вважає Віталій Портников.

Нагадаємо, Зеленський розкрив несподівані деталі розмови з Абрамовичем. Президент через олігарха передав сигнал Кремлю та чітко визначив позицію Києва щодо Донбасу.

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