День Конституції: як відзначили державне свято сьогодні і що було чверть століття тому

День Конституції: як відзначили державне свято сьогодні і що було чверть століття тому

Конституцію України змінювали кілька разів, востаннє 2019 року.

Цього дня 1996 року близько 9-ї ранку, після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію. Цій події передували 6 років важкої праці, консультацій, криз і домовленостей. Найгостріші суперечки викликали питання розподілу влади і власності, державна символіка, статус російської мови і статус Республіки Крим. 25 років тому конституційна ніч у парламенті дала результат.

Про те, як відзначили державне свято сьогодні і що було чверть століття тому, - 28 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На площі Конституції о 10-й ранку нацгвардійці заступають на почесну варту біля парламенту.

Ця традиція з’явилася лише торік. Набагато більшу історію має процедура фотографування саме 28 червня на сходах біля Верховної Ради. Першу світлину зробили 25 років тому.

Депутат Ярослав Кендзьор у 96-му власноруч знімав на відео історичну подію сучасної України. Цілу добу народні депутати не виходячи з парламенту ухвалювали головний закон країни. 15 варіантів проєкту конституції та 6 тисяч правок. Ледь не щодо кожної статті доводилось шукати компроміс. З усіх пострадянських республік Україна ухвалила Конституцію останньою. Захід назвав її однією з найдемократичніших у світі.

Перші примірники свіжонадрукованого закону одразу підписують тодішній президент Леонід Кучма та спікер парламенту Олександр Мороз. 25 років потому обидва учасники історичних подій сьогодні з’являються у сесійній залі. Разом з ними народні депутати, урядовці та перші особи держави. І головний винуватець урочистостей – примірник Конституції України.

Володимир Зеленський з трибуни парламенту вітає українців з Днем Конституції, дякує законотворцям, цитує статті головного закону. І наголошує – народження Конституції дозволило Україні отримати головні символи держави.

"Українська мова отримала статус єдиної державної мови, гривня статус - національної валюти, були закріплені державні символи – прапор, тризуб та гімн", - зазначив він.

Єдина прогалина, заявляє глава держави, відсутність в Україні великого державного герба. Ескіз вибрали на конкурсі торік, тепер його невідкладно має затвердити парламент. І тут вже вносить законопроект до Верховної Ради.

Конституцію України змінювали кілька разів, востаннє 2019 року. Тоді скасували інститут депутатської недоторканності. Цього року планують міняти статі щодо децентралізації влади. Автори першої Конституції незалежної країни дають поради своїм молодим колегам.

"Сьогодні проблема не в якості Конституції, сьогодні проблема у якості нашої влади. Чи здатна вона дотримуватись нашої Конституції чи вона і далі буде руйнувати конституційну базу нашої держави", - говорить нардеп (1990-20212) Іван Заєць.

"Шановні депутати нинішнього скликання, землю не можна перетворювати в товар, це буде кінець для України, майте на увазі", - зазначає голова Верховної ради 2 та 5 скликань Олександр Мороз.

Новини України: що відбувалося у Верховній Раді у День Конституції та яка історія цього свята

На площі біля верховної ради знову вишиковується політичний бомонд. Щоб зробити вже 25 світлину на день Конституції. Відсьогодні про цю подію буде нагадувати нова скульптура національного герба – тризуб, встановлена біля будівлі парламенту.

Тим часом до 25-річчя Конституції на однойменній площі у Києві, перед парламентом, влаштують концерт класичної музики. Грали шедеври світової класики та відомі українські музичні твори.

Новини України: на площі Конституції у Києві відбудеться святковий концерт класичної музики

А для кримчан вітання з повітря – невідомі патріоти поздоровили жителів тимчасово окупованого півострова з Днем Конституції та Днем кримсько-татарського прапора.

Півтори тисячі листівок зі словами підтримки і побажаннями завантажили у безпілотник, який здійнявся у повітря неподалік адмінкордону з Кримом. Злетів він близько 5-ї ранку і вже невдовзі був у небі над Джанкоєм. Там оператори, що стежили за польотом, дали апарату команду на скидання листівок. Додому дрон повернувся так само швидко – успішно обійшов усі пасткИ росіян, які намагалися його перехопити, й приземлився на Херсонщині.

Анонімні аеророзвідники так підтримують кримців із початку російської агресії. На рахунку хлопців – кілька десятків вильотів.

День Конституції: невідомі патріоти привітали кримців листівками, скинутими з безпілотника

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