"День відкритих дверей": у Борисполі приземлився десятий літак із боєприпасами із США

Відразу за дев'ятим літаком із США прилетів десятий літак.

До України із США прибув десятий літак із боєприпасами: десятий за рахунком літак доставив партію боєприпасів до України в рамках військово-технічної допомоги з боку США.

Про це написав міністр оборони країни Олексій Рєзніков у сервісі мікроблогів Twitter.

"Сьогодні "день відкритих дверей" в аеропорту Бориспіль! Відразу за дев'ятим птахом зі США прилетів десятий птах (літак — ред.). Вже понад 80 тонн боєприпасів для української армії", — зауважив Резніков у соцмережі.

Нагадаємо:

В Україну 9 лютого також прибув вантаж із військово-технічною допомогою з Великої Британії – військові товари та техніка для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети, шоломи тощо.

Також Рада міністрів Польщі 8 лютого ухвалила постанову про безоплатну передачу Збройним Силам України військового майна з ресурсів польських збройних сил.

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