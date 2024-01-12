“День, який увійшов в історію”: Зеленський оцінив безпекову угоду з Британією

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив укладену в п’ятницю, 12 січня, двосторонню угоду з Британією стосовно гарантій безпеки для України до часу її вступу до НАТО.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

“Цей день уже увійшов в історію нашої держави: сьогодні маємо угоду з Британією, безпекову угоду, над якою ми довго працювали. Це перша двостороння угода, яка реалізовує базову домовленість “Великої сімки” щодо безпеки України, нашого захисту, нашого безпекового зростання. Дякую Великій Британії та особисто пану прем’єр-міністру Сунаку за першість і лідерство”, - говорив він.

Український лідер також висловив вдячність “друзям у Балтійських державах”, згадавши про свої “дуже продуктивні три візити”.

“Литва, Естонія, Латвія. Є рішення щодо зброї для наших воїнів. Щодо економічної підтримки України. Підтримки наших відносин із Євросоюзом, нашого руху в НАТО”, - зазначив він.

Нагадаємо, документ, що має назву “Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії”, підписали лідери двох країн після переговорів у Маріїнському палаці в Києві.

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