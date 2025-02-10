Дениса Комарницького не викликали до правоохоронних органів та не оголошували в розшук, – адвокат

Станом на 10.02.2025 р. Денис Комарницький не отримував будь яких процесуальних документів та викликів у кримінальному провадженні, і про це адвокати офіційно повідомили НАБУ і САП.

Про це заявила адвокат Тетяна Гончарюк.

"Мого клієнта Дениса Комарницького станом на поточну дату детективи НАБУ та/чи прокурори САП не викликали до правоохоронних органів у кримінальному провадженні, та, згідно з даними він не оголошений в розшук", - підкреслила адвокат.

Тетяна Гончарюк бере участь у проведенні слідчих і процесуальних дій у провадженні № 154 з 06.02.2025 р. Як законний представник свого клієнта, Тетяна Гончарюк як в безпосередній розмові в приміщенні НАБУ так і в телефонному режимі неодноразово задавала детективу Володимиру Уразовському питання щодо затримання чи викликів Комарницького до НАБУ чи САП, посилаючись на дописи телеграм-каналів. Уразовський усно підтвердив, що її повноваження як адвоката приєднані до матеріалів кримінального провадження в НАБУ, і її, як адвоката, повідомлять "якщо буде виклик Комарницького до НАБУ чи будуть заплановані проведення процесуальних дій щодо нього".

Наразі Тетяна Гончарюк таких повідомлень не одержувала.