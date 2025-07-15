Денис Шмигаль написав заяву про відставку (фото)

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника Кабінету міністрів.

Про це повідомив сам керівник уряду у своєму телеграмі, прикріпивши відповідне фото.

“Прошу прийняти мою відставку з посади прем’єр-міністра України”, — йдеться у тексті заяви, яка датована 15 липня.

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У тексті повідомлення Шмигаль подякував захисникам і захисницям, які тримають фронт, президенту Володимиру Зеленському та своїй команді.

“Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру. Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави”, — наголосив прем’єр.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку. / © Telegram/Денис Шмигаль

Зауважимо, Шмигаль очолював Кабінет міністрів від 4 березня 2020 року. Він став рекордсменом за тривалістю перебування на посаді, замінивши у прем’єрському кріслі Олексія Гончарука.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем’єрці — міністерці економіки Юлії Свириденко стати прем’єркою. Вже після зустрічі з главою держави очільниця Мінекономіки назвала завдання для нового уряду та пообіцяла згодом надати пропозиції щодо кандидатур членів Кабміну.

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Сьогодні стало відомо, що Зеленський провів нараду з віцепрем’єркою Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Глава держави повідомив про підготовку перших кроків оновленого уряду.

До слова, ще в червні нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк заявив, що Офіс президента України відправить у відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та замінить весь уряд. За словами депутата, хоча розмови про звільнення прем’єра лунали влітку 2020-го, 2021-го, 2022-го, 2023-го та 2024 років, однак тепер рішення остаточне. Причиною він називає, зокрема, те, що Кабмін втратив підтримку навіть серед своїх депутатів.

Дата публікації 19:52, 08.07.25 Кількість переглядів 25 Маркарову звільняють? Новим послом у США стане Умєров чи Шмигаль?