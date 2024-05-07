Деокупація Придністров'я з допомогою України: Санду відповіла, чи отримувала таку пропозицію

Президентка Молдови Мая Санду спростувала інформацію про те, що Україна нібито пропонувала "вирішити" силовим шляхом проблему із невизнаним Придністров’ям.

Про це вона розповіла в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю.

"Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв – те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації… Але офіційно – кажу з повною відповідальністю – таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції", – заявила Санду.

Президентка наголосила, що для Молдови вирішення придністровського конфлікту можливе лише мирним шляхом.

"Військовим шляхом – ми не погодимося на це", - сказала президентка Молдови.

Нагадаємо, Мая Санду прокоментувала російські фейки про можливу анексію Придністров'я.

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