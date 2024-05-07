Деокупація Придністров'я з допомогою України: Санду відповіла, чи отримувала таку пропозицію

Мая Санду розповіла, чи дійсно Україна пропонувала вирішити проблему Придністров'я силовим методом.
Президентка Молдови Мая Санду спростувала інформацію про те, що Україна нібито пропонувала "вирішити" силовим шляхом проблему із невизнаним Придністров’ям.
Про це вона розповіла в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю.
"Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв – те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації… Але офіційно – кажу з повною відповідальністю – таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції", – заявила Санду.
Президентка наголосила, що для Молдови вирішення придністровського конфлікту можливе лише мирним шляхом.
"Військовим шляхом – ми не погодимося на це", - сказала президентка Молдови.
Нагадаємо, Мая Санду прокоментувала російські фейки про можливу анексію Придністров'я.
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