Депутат Бундестагу виступив проти створення трибуналу ООН для Росії

Наразі уряд не має позиції щодо створення трибуналу.
Німецький міністр юстиції Марк Бушман скептично висловився щодо створення спецтрибуналу ООН для розслідування дій агресорки Росії в Україні.
Про це повідомляє видання Augsburger Allgemeine.
За його слвами створення спецтрибуналу при ООН може підірвати визнання Гааги, який він вважає справді "досягненням".
"Є багато країн в Африці, які кажуть: якщо тут щось трапиться, то Міжнародний кримінальний суд підійде; але щойно станеться в Європі, ви хочете спеціальний трибунал", - сказав він.
Втім, Бушман наглошує, що позиція федерального уряду щодо створення трибуналу ще не визначена. "Ми проводимо ці обговорення у тісній координації з нашими партнерами та залучаємо установи, які вже проводять розслідування", - розповів міністр.
Нагадаємо, міська влада Гааги підтримує проведення спецтрибуналу над очільником Кремля Володимиром Путіним у місті.
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