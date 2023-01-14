Депутат Бундестагу виступив проти створення трибуналу ООН для Росії

Німецький міністр юстиції Марк Бушман скептично висловився щодо створення спецтрибуналу ООН для розслідування дій агресорки Росії в Україні.

Про це повідомляє видання Augsburger Allgemeine.

За його слвами створення спецтрибуналу при ООН може підірвати визнання Гааги, який він вважає справді "досягненням".

"Є багато країн в Африці, які кажуть: якщо тут щось трапиться, то Міжнародний кримінальний суд підійде; але щойно станеться в Європі, ви хочете спеціальний трибунал", - сказав він.

Втім, Бушман наглошує, що позиція федерального уряду щодо створення трибуналу ще не визначена. "Ми проводимо ці обговорення у тісній координації з нашими партнерами та залучаємо установи, які вже проводять розслідування", - розповів міністр.

Нагадаємо, міська влада Гааги підтримує проведення спецтрибуналу над очільником Кремля Володимиром Путіним у місті.

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