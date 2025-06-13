Депутат Кузьміних затягує судовий процес, розраховуючи закрити справу за строками давності - журналіст

Реклама

Про це заявив журналіст Сергій Іванов.

За його словами, йдеться про народного депутата Сергія Кузьміних, який фігурує у кримінальному провадженні за фактом отримання неправомірної вигоди за сприяння у тендері на постачання медичного обладнання для лікарні в Житомирській області.

«Усі докази є: відеофіксація, свідчення – все, що потрібно для вироку. Але вироку немає, оскільки підсудний за відомою схемою “то хворий, то зайнятий” просто не з’являється на судові засідання», – – зазначив Іванов на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Як наслідок, стверджує Іванов, постачання обладнання до лікарні було зірвано, а мешканці області, зокрема літні люди, залишилися без належного медичного обслуговування.

«Мої родичі мешкають у Житомирській області, і я знаю, як важко подолати десятки кілометрів до найближчої лікарні», – зауважив він.

На думку Іванова, обвинувачений продовжує виконувати депутатські повноваження, перебуває на свободі та займається публічною діяльністю.

Журналіст також закликав осіб, які володіють інформацією про можливі інші правопорушення Кузьміних, передавати її йому для подальшої публікації та звернення до правоохоронних органів.

Реклама