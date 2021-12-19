Депутатам дозволять голосувати дистанційно: Стефанчук розкрив деталі законопроєкту

Стефанчук вважає, що така форма голосування захистить парламент від небезпек, як-от пандемія COVID-19 чи вторгнення Росії.

Після Нового року до Верховної Ради внесуть законопроєкт, який дозволить народним обранцям голосувати дистанційно, поза стінами парламенту.

Про це розповів голова ВР Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер".

За його словами, всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування.

"Я нещодавно повернувся з Польщі і мені образливо було, що та ідея, з якою я звернувся до народних депутатів ще два роки тому, була не сприйнята", — розповів спікер Ради.

Стефанчук вважає, що така форма голосування захистить парламент від небезпек, як-от пандемія COVID-19 чи вторгнення Росії.

"Ми продовжуємо зараз роботу над цим законопроєкт, і думаю він буде внесений після Нового року. Щоб ми мали запобіжник і не втратили керовність в державі, адже ризики зростають", — додав він.

Раніше Руслан Стефанчук оприлюднив "домашнє завдання" нардепам на час зимових канікул.

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