“Депутати можуть говорити будь-що”: в ОПУ відреагували на заяви Безуглої

Заяви народної депутатки Мар’яни Безуглої щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не можна розцінювати як ініціативу щодо його відставки, оскільки такі рішення приймаються на іншому рівні.

Про це в ефірі Radio NV заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, верховний головнокомандувач президент Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний безпосередньо спілкуються щодня на різних майданчиках, а в Україні на сьогодні існує чітка управлінська вертикаль, на якій ухвалюються ті чи інші рішення.

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“Всі рішення щодо того, як має бути структурована військова вертикаль... приймаються відповідно не депутатами. Депутати не можуть ініціювати чи не ініціювати відставку тих чи інших військових, зважаючи на ті посади, які вони займають в рамках парламентських комітетів”, - зауважив Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента наголосив, що заяви народної депутатки “не є офіційними заявами Офісу президента чи президента особисто”.

“Тому треба завжди чекати на офіційні заяви щодо відношення до тієї чи іншої ситуації, чи до тієї чи іншої особи... Якщо ми говоримо про головнокомандувача, то безумовно президент завжди сам коментує складні питання", - наголосив він.

Водночас Михайло Подоляк зауважив, що в Україні чомусь звикли, що “не може бути такого, щоб хтось там щось говорив зі своєї ініціативи”. При цьому він підкреслив, що в ОПУ не хочуть коментувати "конспірологічні версії".

Нагадаємо, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла закликала відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нардепка поскаржилася, що "військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік.

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