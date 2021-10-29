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Депутати пропонують повернути газогони державі або місцевим громадам Актуально

Депутати пропонують повернути газогони державі або місцевим громадам

УНІАН

Ігор Палиця навів приклад компанії "Волиньгаз",

Газогони мають належати державі або місцевим громадам. Депутатська група "Партія "За майбутнє" вимагатиме термінового розгляду цього питання у Верховній Раді.

Про це заявив лідер політичної сили Ігор Палиця на своїй сторінці у Facebook.

"На початку Незалежності України спритні ділки приватизували облгази та досі безперешкодно заробляють надприбутки на простих людях. Але зараз, коли тарифи на газ б’ють світові рекорди, вони переходять усі межі", - прокоментував політик.

Палиця навів приклад компанії "Волиньгаз", яка в цьому опалювальному сезоні планує збільшити тарифи на розподіл природного газу для мешканців Луцька в 3 рази. "Обґрунтування — збільшення зарплати співробітників у 2 рази та компенсація збитків. При цьому чистий прибуток "Волиньгазу" за минулий рік перевищує 20,5 млн грн. А завдяки новому тарифу вони планують заробити на людях ще 519 млн грн!", - підкреслив нардеп.

Команда партії "ЗА МАЙБУТНЄ" в Луцькій міській раді виступила проти підвищення тарифів. Крім того, мер і міські депутати одними з перших в Україні звернулися до центральної влади з вимогою не допустити зростання тарифу на розподіл природного газу та реприватизувати майно і обладнання.

"Наша депутатська група вимагатиме термінового розгляду цього питання у Верховній Раді!" - акцентував Ігор Палиця.

Зокрема, на всеукраїнському рівні політична сила пропонує провести перевірку приватизації облгазів, повернути незаконно приватизовані газові мережі, майно та обладнання в державну або комунальну власність, встановити економічно обґрунтовані тарифи.

"Якщо уряд не знає, як втримати ціни на газ, ми повинні використовувати ефективні рішення, які пропонують у регіонах", - резюмував народний депутат.

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