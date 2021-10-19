Депутати у п'ятницю заслухають Ляшка: про що доповідатиме міністр

Депутати у п'ятницю заслухають Ляшка: про що доповідатиме міністр

Рішення ухвалили на погоджувальній раді.

У п'ятницю до Верховної Ради викликають міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка для звіту щодо приборкання нинішньої хвилі коронавірусу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 жовтня.

Заслухають очільника МОЗ під час "Години запитань до уряду". Рішення ухвалили під час погоджувальної ради у понеділок, 18 жовтня.

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Тим часом у самому парламенті хочуть посилити пропускний режим. До Ради пускатимуть лише з COVID-сертифікатом, негативним ПЛР-тестом або антиген-тестом. Відповідну постанову планують розглянути цього пленарного тижня.

Обмеження на вхід стосуватимуться як і народних депутатів, так і їх помічників, працівників апарату та журналістів. Наймовірніше, обмеження почнуть діяти за два тижні. Оскільки потрібен час для забезпечення апарату Верховної Ради пристроями для зчитування QR-кодів електронних ковід-сертифікатів.

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"Основні речі, які пропонуються: це наявність щеплення, ПЛР-тесту на 72 години або тесту на антиген за 48 годин. Така практика фактично у всіх державних установ світу запроваджується", - каже спікер Руслан Стефанчук.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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