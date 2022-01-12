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Депутатів цікавить єдине питання: парламент Британії допитає Джонсона через скандальну вечірку

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Депутатів цікавить єдине питання: парламент Британії допитає Джонсона через скандальну вечірку

Associated Press

Прем'єр постане перед парламентом.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні має надати пояснення у парламенті через вечірку, яка відбулася в урядовій резиденції на Даунінг-стріт у травні 2020 року, під час першого локдауну.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні Джонсон постане перед парламентом, і єдине питання, яке зараз цікавить депутатів, полягає в тому, чи був він на вечірці з напоями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Через вечірку, що відбулася влітку позаминулого року, навколо британського уряду зчинився скандал, що може призвести до відставки прем'єра Бориса Джонсона. 6 липня 2020 року Джонсона разом зі співробітниками зазнімкували на терасі резиденції. По всій Британії тоді було запроваджено надзвичайно жорсткий карантин.

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