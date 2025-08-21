У Раді пропонують змінити кордони Донецької та Луганської областей: суть постанови

Народна депутатка України Анна Скороход

Народна депутатка України Анна Скороход 20 серпня зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №13666, яка передбачає зміну адміністративного устрою Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту і на Facebook-сторінці Скороход.

Депутатка пояснила, що ціль її постанови — фактична ліквідація Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, аби заощадити гроші на їхньому утриманні.

«По-перше, вважаю, що ми маємо захистити й стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що все буде Україна. І, по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА є недоцільними, та ці функції можуть виконувати Дніпропетровська та Харківська області», — йдеться у заяві Скороход.

У пояснювальній записці до документа вказано, що проєктом постанови пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей, шляхом:

приєднання неокупованих територій Краматорського, Бахмутського, Сватівського і Сіверськодонецького районів до Харківської області;

приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів до Дніпропетровської області.

Зауважимо, що відповідно до статті 92 Конституції, питання ліквідації та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць визначається виключно законами України, тобто запропоновані Скороход зміни неможливо реалізувати за допомогою постанови.

Нагадаємо, на під час зустрічі на Алясці з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін висунув вимоги для завершення війни проти України. Серед них, зокрема, повне виведення українських військ із Донецької та Луганської областей, а натомість РФ начебто «заморозить» лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях та поверне під український контроль ділянки у Сумській та Харківській областях.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами напередодні заявив, що держава не торгуватиме своїми територіями в обмін на мир, як того вимагає Росія. Київ юридично не визнає окупацію українських тертиорій.