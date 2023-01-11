Депутатка від «Слуги народу» заявила, що автори законопроєкту 5655 збрехали, і це вплинуло на голосування

Народна депутатка від «Слуги народу» Ганна Бондар заявила, що автори скандального законопроєкту №5655 про «містобудівну реформу» ввели в оману Верховну Раду, коли заявили, що врахували всі зауваження НАЗК та що реформа базується на містобудівній моделі провідних європейських країн та США.
Про це Ганна Бондар написала на своїй сторінці у Facebook.
«На підкомітеті нам казали, що ВСІ зауваження НАЗК зняті, мовляв, на комітеті будуть представники, спитайте. На комітеті представників НАЗК не було. Або не повідомили, або не впустили в зум, як і Міністерство культури та інформаційної політики України та Національна Спілка Архітекторів України – НСАУ. Але простий аналіз тексту показав, що НЕ ВСЕ враховано. До речі те, що враховано, зроблено таким чином, щоби не було змоги виконати. Брехня на брехні», - заявила Ганна Бондар.
Також, за її словами, не відповідає дійсності твердження авторів законопроєкту про те, що при його підготовці використовувалися моделі європейських країн та США.
«Маю час і маю натхнення детально ознайомитися з «американською», «британською» та «французькою» моделлю, на які посилаються автори законопроекту. Спойлер: 5655 не має до цього відношення. Приватного містобудівного контролю в цих країнах не існує. Про цю брехню готую грунтовні матеріали. Що неприємно в цій ситуації, це те, що заяви: все враховано, це «американська», «французька», «англійська» модель вплинули на депутатів, які віддали свій голос «за», - наголосила народна депутатка.
Бондар подякувала Національному агентству з питань запобігання корупції за чітку та послідовну позицію, а також оприлюднила лист, в якому міститься перелік зауважень НАЗК, які залишились неврахованими.
Раніше повідомлялося, що законопроєкт №5655 «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» викликав різку критику в суспільстві. НАЗК, Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України, Асоціація міст України та інші наполягали на доопрацюванні цього законопроєкту. Проте 13 грудня Верховна Рада 228 голосами ухвалила законопроєкт в цілому. Зараз він знаходиться на підписі у Президента. Петиція про ветування законопроєкту №5655 набрала необхідні 25 000 голосів за кілька годин, а загалом її підписали понад 42 000 українців. Крім того, звернення до Президента щодо застосування права вето до цього закону підписали десятки громадських організацій та представників провідних ЗМІ.