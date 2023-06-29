Депутатку від "Слуги народу" Дмитрієву помітили в Раді з годинником за $11 000: фото

Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва з’явилася в Раді в День Конституції з коштовним годинником на руці від бренду Jacob&Co Five Time Zone.

На це звернули увагу у Telegram-каналі Harley Quinn.

Відповідне фото з Дмитрієвою у залі парламенту в День Конституції опублікувала в Мережі її колега Анна Пуртова. Депутатка привітала всіх зі святом та звернула увагу, що вони з Дмитрієвою одягли сукні в кольорах національного стяга.

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"Так і будемо весь день разом ходити з Оксаною Дмитрієвою", ­– написала Пуртова.

Автори Telegram-каналу Harley Quinn з’ясували, що на зап'ясті Дмитрієвої красувався годинник моделі унісекс відомого бренду Jacob&Co Five Time Zone за 11 тис. дол. Корпус годинника виконаний з нержавіючої сталі та золота.

Нардепка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва з'явилася з парламенті з коштовним годинником на руці / Фото: Telegram-канал Harley Quinn

У пабліку виклали ще одне фото народної обраниці з годинником від не менш дорогого бренду Cartier лінійки Ballon Bleu. Вартість такого аксесуара становить 274 тис. грн. Як і попередній годинник, корпус аксесуара зроблений із нержавіючої сталі і золота, а ще на ньому є діаманти.

Нардепка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва з коштовним годинником на руці / Фото: Telegram-канал Harley Quinn

Що відомо про Оксану Дмитрієву

Народна депутатка від "Слуги народу є головою підкомітету із сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування.

Згідно з біографією Дмитрієвої на офіційному сайті політсили, народна обраниця здобула освіту у Дніпропетровській медичній академії за спеціальністю "Терапія", "Ортопедія" та "Охорона здоров'я". Політикиня також є членкинею громадської спілки "Стоматологи України".

Нагадаємо, напередодні з посади звільнили скандального військкома Одеської області Євгена Борисова, щодо якого ДБР розслідує справу про можливі факти зловживань під час призову військовозобов’язаних. За даними ЗМІ, Борисов нібито мав фінансовий зиск із можливої незаконної діяльності. Завдяки цьому він начебто придбав віллу в Іспанії за 3 млн 950 тис. євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро.

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