Депутату-зраднику Ковальову заблокували роботу у Верховній Раді - ЗМІ

Депутату-колаборанту Олексію Ковальову заблокували роботу у Верховній Раді.

Нардеп-колаборант більше немає доступу до електронного документообігу та звільнили його помічників.

Про це повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на впливових співробітників Ради.

"У нього зараз нічого немає: ні електронного підпису, ні доступу до СЕДО. Його робочий планшет знайшли та відключили, ключі від кабінетів позабирали, помічників позвільняли. Ще з комітету заберемо його і він буде фактично імпотент", - йдеться у повідомленні.

Також за словами нардепа Ярослава Железняка, зраднику заблокували доступ до комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

У Верховній Раді цю інформацію не підтвердили та не спростували.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Ковальов у тимчасово окупованому Херсоні зустрівся з представниками держави-агресорки. Він заявив, що "Росія на Херсонщині назавжди" та обговорив із окупантами крадіжку українського зерна.

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