ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
971
Час на прочитання
1 хв

Депутати знову заблокували трибуну Верховної Ради

Депутати вимагають відставки всього Кабінету міністрів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Депутати блокують Верховну Раду

Депутати блокують Верховну Раду / © Олексій Гончаренко/Twitter

Депутати знову заблокували трибуну Верховної Ради України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Раніше, 18 листопада фракція “Європейська солідарність” вже блокувала трибуну з вимогою відставки всього Кабінету міністрів, внаслідок чого було зірвано розгляд кадрових питань. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук різко розкритикував дії депутатів, наголосивши, що держава, яка веде війну, не може дозволяти собі політичний саботаж.

Нагадаємо, після корупційного скандалу, який спалахнув за результатами розслідування НАБУ про розкрадання в енергетиці, народний депутат Ярослав Железняк ініціював у Раді процес відставки Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Дата публікації
Кількість переглядів
971
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie