Депутати блокують Верховну Раду / © Олексій Гончаренко/Twitter

Депутати знову заблокували трибуну Верховної Ради України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Раніше, 18 листопада фракція “Європейська солідарність” вже блокувала трибуну з вимогою відставки всього Кабінету міністрів, внаслідок чого було зірвано розгляд кадрових питань. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук різко розкритикував дії депутатів, наголосивши, що держава, яка веде війну, не може дозволяти собі політичний саботаж.

Нагадаємо, після корупційного скандалу, який спалахнув за результатами розслідування НАБУ про розкрадання в енергетиці, народний депутат Ярослав Железняк ініціював у Раді процес відставки Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.