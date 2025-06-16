ДПСУ засекретила дані про пересування Портнова – ЗМІ

Андрій Портнов / © jafarjeef.deviantart.com

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Інформація про можливий виїзд Андрія Портнова за кордон не може бути надана через її конфіденційний характер.

Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби України на запит «Радіо Свобода» щодо обставин перетину українського кордону Портновим перед його загибеллю.

«Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і стосується приватного життя особи… тому може поширюватися лише за згодою особи або в інших, передбачених законом, випадках», — йдеться у відповіді відомства.

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У прикордонній службі уточнили, що не мають правових підстав для розкриття таких персональних даних, посилаючись на Конституцію України та закони «Про інформацію» і «Про захист персональних даних».

Журналісти цікавилися, чи залишав Портнов територію України перед тим, як стало відомо про його вбивство у травні цього року. Однак через відмову прикордонної служби точні обставини його переміщення залишаються невідомими.

Питання про те, чи виїжджав Портнов за межі України незадовго до своєї загибелі, наразі залишається без офіційної відповіді.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Портнова застрелили вранці 21 травня в іспанському передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон. Невідомі особи скоїли вбивство біля Американської школи — одного з найелітніших навчальних закладів столиці Іспанії.

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Зауважимо, Портнов втік з України після повалення режиму Януковича. За його каденції Портнов обіймав посаду заступника очільника Адміністрації президента. Посадовець був скандально відомий тим, що публічно заперечував відповідальність силовиків за злочини під час Революції Гідності. Проти нього була відкрита, але згодом закрита справа за статтею про державну зраду.

Портнов повернувся до України 2019 року.

Того ж року журналісти-розслідувачі опублікували аудіозаписи розмов із кабінету одіозного судді Павла Вовка. З них випливало, що Портнов, Вовк і тодішній керівник Офісу президента Андрій Богдан могли незаконно впливати на кадрові рішення в Конституційному суді, зокрема — на звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.

У грудні 2021 року стало відомо, що США запровадили санкції проти Портнова, а також проти його благодійного фонду, у межах антикорупційних ініціатив Державного департаменту.

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