Державну митну службу очолив Орест Мандзій

Головою Державної митної служби обрали детектива НАБУ Ореста Мандзія

Доповнено додатковими матеріалами

Уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

“Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави. Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби”, - зазначила вона.

Нагадаємо, за результатами відбору, який завершився наприкінці березня 2026 року, конкурсна комісія рекомендувала Міністерству фінансів дві кандидатури — чинних детективів НАБУ Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Станом на квітень 2026 року у митниці не було повноцінного керівника. Обов'язки голови служби тимчасово виконував Сергій Звягінцев.

Спочатку планувалося, що нового керівника призначать до кінця червня, що було однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Згодом графік переглянули.