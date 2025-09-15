ТСН у соціальних мережах

Держбюджет на 2026 рік: чи виділили гроші на проведення виборів

Нардеп Железняк розповів, чи виділили гроші на проведення виборів у 2026 році.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи будуть вибори у 2026 році

Чи будуть вибори у 2026 році / © УНІАН

Сьогодні, 15 вересня, Кабінет міністрів ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік. Грошей на проведення виборів у ньому поки не передбачено.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Нардеп каже, що поки в планах на 2026 рік фінансування виборів не передбачено в бюджеті ЦВК.

За його словами, повторюється норма, яку бачили в минулих Бюджетах:

«ЦВК після припинення або скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд ВРУ пропозиції щодо внесення змін до Бюджету в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів».

Раніше Верховній Раді пропонували змінити виборче законодавство, щоб провести вибори під час війни.

