Держбюджет на 2026 рік: чи виділили гроші на проведення виборів

Чи будуть вибори у 2026 році / © УНІАН

Реклама

Сьогодні, 15 вересня, Кабінет міністрів ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік. Грошей на проведення виборів у ньому поки не передбачено.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Нардеп каже, що поки в планах на 2026 рік фінансування виборів не передбачено в бюджеті ЦВК.

Реклама

За його словами, повторюється норма, яку бачили в минулих Бюджетах:

«ЦВК після припинення або скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд ВРУ пропозиції щодо внесення змін до Бюджету в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів».

Раніше Верховній Раді пропонували змінити виборче законодавство, щоб провести вибори під час війни.