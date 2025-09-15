- Дата публікації
Держбюджет на 2026 рік: чи виділили гроші на проведення виборів
Нардеп Железняк розповів, чи виділили гроші на проведення виборів у 2026 році.
Сьогодні, 15 вересня, Кабінет міністрів ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік. Грошей на проведення виборів у ньому поки не передбачено.
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.
Нардеп каже, що поки в планах на 2026 рік фінансування виборів не передбачено в бюджеті ЦВК.
За його словами, повторюється норма, яку бачили в минулих Бюджетах:
«ЦВК після припинення або скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд ВРУ пропозиції щодо внесення змін до Бюджету в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів».
Раніше Верховній Раді пропонували змінити виборче законодавство, щоб провести вибори під час війни.