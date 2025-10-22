Держбюджет-2026: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада України / © Associated Press

Реклама

Верховна Рада України 22 жовтня проголосувала за законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік у першому читанні. Свої голоси за це рішення віддали 256 народних депутатів.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Напередодні під час свого виступу у парламенті очільниця бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа повідомила, що народні депутати подали рекордну за останні 19 років кількість поправок до проєкту держбюджету на 2026 рік — 3339.

Реклама

«За попередньою оцінкою, для врахування поданих поправок необхідно загалом додаткові 7 трильйонів гривень — це ще півтора бюджети на наступний рік. Багато пропозицій не відповідають регламентним вимогам. В результаті засідань бюджетного комітету ми запропонували врахувати 63 пропозиції», — зазначила Підласа.

З цих 63 запропонованих до врахування поправок народні обранці відхилили 16. Серед них:

пропозиції щодо виділення додаткових коштів на закупівлю вакцин для тварин,

фінансування Українського гідрометцентру,

фінансування централізованої закупівельної організації Агентства відновлення,

фінансування грантів для будівництва овочесховищ.

Крім того, депутати не підтримали ідею переспрямування частини коштів, призначених для політичних партій, на потреби Збройних сил України.

За словами Підласої, профільний комітет рекомендує Кабінету міністрів перед другим читанням розглянути можливість збільшення фінансування оборонного сектору — передусім закупівлі зброї для ЗСУ, забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Також комітет пропонує уряду вивчити можливість підвищення зарплат учителям середніх шкіл та викладачам закладів вищої освіти. Депутати підтримали ці рекомендації.

Реклама

«У сфері освіти комітет доручив уряду розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, аби вчителі реально відчули підвищення зарплат на 50%, а також підвищити з 1 січня 2026 року рівень оплати праці викладачів закладів вищої освіти», — сказала Підласа.

Крім того, за її словами, бюджетний комітет запропонував уряду передбачити додаткове фінансування на закупівлю ліків для пацієнтів із рідкісними захворюваннями понад ті 15 млрд грн, які вже закладені у проєкті бюджету.

Міністр фінансів Сергій Марченко визнав, що бюджет на 2026 рік «у нас непростий».

«Ми зараз активно ведемо перемовини з партнерами для того, щоб знайти джерело фінансування бюджету. Тому прохання до нардепів з розумінням поставитися до того, що за пропозицією збільшити якісь видатки має слідувати пропозиція джерела, за рахунок якого їх можна профінансувати», — наголосив він.

Реклама

Марченко підкреслив, що пріоритетом залишається сектор безпеки й оборони, і всі відповідні видатки будуть забезпечені в повному обсязі.

«Ми думаємо, що ці видатки є основою бюджету і будуть фінансуватися ритмічно, а не як протягом всіх років війни», — підкреслив очільник Мінфіну.

Тепер Кабмін має опрацювати подані пропозиції та повернути оновлений документ до парламенту для розгляду у другому читанні.

Нагадаємо, в середині вересня Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2026. Він містить індексацію пенсій, підтримку соцпрограм, демографічні ініціативи, фінансування оборони та підвищення зарплат педагогів. Головною статтею витрат залишається безпека та оборона.