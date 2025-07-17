Держдеп приховує кількість країн, які готові купувати зброю США для України

США. / © Associated Press

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У США не називають кількість країн, які підтримують ініційовану президентом Дональдом Трампом схему закупівлі зброї для України.

Під час брифінгу речниця Держдепу Теммі Брюс відмовилася говорити про це.

«Я не буду обговорювати те, про що ми могли або не могли домовитися чи дипломатично обговорити. Я не в змозі обговорювати те, що може сказати керівництво НАТО», — наголосила Брюс.

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Зауважимо, що напередодні Politico повідомило, що не всі європейські країни підтримують схему Трампа. Так, Франція, Італія та Чехія не збираються купувати американське озброєння для України. Париж і Рим посилаються на збільшення видатків на власну оборону, а от Прага далі буде зосереджуватися на власній ініціативі з боєприпасами.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що США продаватимуть зброю Україні, а інші країни НАТО оплачуватимуть рахунки. Втім, пише The Telegraph, американський лідер зіткнувся з критикою з боку європейців черед таку ідею.

Тим часом видання Reuters знайшло підводні камені рішення Трампа озброїти Україну. За словами десяти чиновників у США та Європі, виявляється, обсяги підтримки України залежатимуть від майбутніх переговорів про те, хто яке обладнання надаватиме. Зауважимо, що головне питання полягає в тому, хто й коли пожертвує батареї Patriot.

За інформацією агентства, кілька європейських країн, включно з Німеччиною, Норвегією, Данією, Нідерландами, Швецією, Великою Британією, Канадою та Фінляндією, вже зобов’язалися підтримати цю ініціативу. Однак деталі все ще обговорюються.

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Дата публікації 12:05, 15.07.25 Кількість переглядів 201 До України їде небачена досі кількість зброї! Чого і коли очікувати?