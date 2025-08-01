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Держдеп США: угода з НАТО щодо постачання зброї Україні вигідна і Америці, і союзникам
У Вашингтоні заявили, що домовленість про постачання американського озброєння країнам НАТО, зокрема для продовження допомоги Україні, зміцнює альянс та приносить економічну вигоду Сполученим Штатам.
Державний департамент США вважає, що угода про постачання американської зброї країнам НАТО з метою, в тому числі продовження військової допомоги України, є вигідною для всіх сторін.
Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Томі Піготт, - пише Укрінформ.
“Я думаю, що це (угода з НАТО – ред.) є частиною зовнішньої політики “Америка передусім», а також розподілу тягаря, які просувають президент Трамп і держсекретар Рубіо”, - зауважив представник Держдепу.
За його словами, з одного боку інші країни активізувалися з метою посилення альянсів і партнерств, з іншого, це також передбачає вигоду американському народові, відроджує певні галузі промисловості, збільшує обсяги закупівель.
“Тож ми бачимо імпульс з боку чинної адміністрації, ми бачимо зусилля, спрямовані на зміцнення альянсу НАТО, ми також бачимо, як ця угода з НАТО щодо озброєнь також впроваджується”,- зазначив представник американського відомства.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що нейтральний статус не забезпечує безпеку країни, нагадавши, що у 2014 році, коли Україна не була членом жодного військового блоку, Росія все одно розпочала агресію проти неї.