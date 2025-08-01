Держдеп США: угода з НАТО щодо постачання зброї Україні вигідна і Америці, і союзникам

Держдеп США / © Associated Press

Реклама

Державний департамент США вважає, що угода про постачання американської зброї країнам НАТО з метою, в тому числі продовження військової допомоги України, є вигідною для всіх сторін.

Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Томі Піготт, - пише Укрінформ.

“Я думаю, що це (угода з НАТО – ред.) є частиною зовнішньої політики “Америка передусім», а також розподілу тягаря, які просувають президент Трамп і держсекретар Рубіо”, - зауважив представник Держдепу.

Реклама

За його словами, з одного боку інші країни активізувалися з метою посилення альянсів і партнерств, з іншого, це також передбачає вигоду американському народові, відроджує певні галузі промисловості, збільшує обсяги закупівель.

“Тож ми бачимо імпульс з боку чинної адміністрації, ми бачимо зусилля, спрямовані на зміцнення альянсу НАТО, ми також бачимо, як ця угода з НАТО щодо озброєнь також впроваджується”,- зазначив представник американського відомства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що нейтральний статус не забезпечує безпеку країни, нагадавши, що у 2014 році, коли Україна не була членом жодного військового блоку, Росія все одно розпочала агресію проти неї.