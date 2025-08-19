Держдеп зробив важливу заяву про результати переговорів у США

Переговори в США. / © Associated Press

Переговори у Вашингтоні 18 серпня між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте стали першим випадком за три роки війни, коли «здається, спостерігається певний рух».

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в коментарі Fox News.

Американський посадовець наголошує, що ключові зустрічі «досягають прогресу», але потребуватимуть більше часу.

«Ми зараз над цим працюємо», – відповів Рубіо на запитання про гарантії безпеки України, у яких Штати братимуть участь та додав, що Америка працює зі своїми союзниками, щоб з'ясувати, який саме вигляд вони матимуть.

«Ми більше не даємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні грошей. Тепер ми продаємо їм зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та її передачі Україні. Це ще одна велика зміна порівняно з тим, як до цієї війни підходили лише деякі – наприклад, за часів адміністрації Байдена», - наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, після зустрічі у Вашингтоні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікування не лише виправдалися, а й були перевищені. Він наголосив, що "це вирішальні дні для України". Мерц повідомив, що Трамп хоче провести зустріч між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським протягом двох тижнів.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що "було погоджено чимало" під час зустрічі в Овальному залі. Журналіст запитав його, про що саме вдалося домовитися під час зустрічі. На це британський прем’єр лаконічно відповів: «Доволі багато».

