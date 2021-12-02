Держава повинна гарантувати виплату пенсій приватними фондами, — Ігор Палиця

Лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" назвав 4 ключові умови для успіху накопичувальної пенсійної системи

Обов’язкова накопичувальна пенсійна система, яку хочуть запровадити в Україні, буде ефективною за чотирьох ключових умов — 100% державні гарантії, прозорість роботи приватних пенсійних фондів, можливість накопичувати пенсію у валюті та європейський досвід. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця.

"Перше — це 100% державна гарантія. Пенсійні рахунки громадян мають бути відкритими лише в тих банках або пенсійних фондах, репутація та фінансова спроможність яких підтверджена державою. Більше того, люди мають отримати свої пенсії, навіть якщо ці установи збанкрутують. Друге — це прозорість. Людина повинна бачити, на яких рахунках лежить її пенсія, розмір, відсотки, а також у неї має бути можливість вкладати ці кошти в державні цінні папери. Але тут потрібен жорсткий контроль та гарантії з боку держави — гратися у вклади має бути заборонено. Це необхідно, щоб люди не ставали жертвами фінансових пірамід і не втрачали гроші, які роками відкладають на пенсію. Третє — люди мають отримати можливість накопичувати пенсію у конвертованих валютах, щоб не втрачати кошти через девальвацію гривні та різкі зміни курсу", — заявив Ігор Палиця.

Крім того, за словами народного депутата, Україна повинна врахувати досвід європейських країн, аби не повторювати типових помилок.

"Наприклад, в Угорщині та Чехії відмовилися від накопичувальних пенсій та намагаються повернути кошти з приватних фондів у державну солідарну систему. До цього поступово рухається і Польща. В Естонії накопичувальна система ще існує, але внески знизили до 0% від зарплати. Україна повинна взяти в них найкращі рішення та уникнути типових помилок, які зруйнують важливу реформу", — наголосив Ігор Палиця.

Водночас він зазначив, що влада повинна подбати про пенсіонерів, які сьогодні отримують мізерну пенсію. Він нагадав, що депутатська група "Партія "За майбутнє" у Верховній Раді пропонує збільшити мінімальну пенсію до 3 659 грн, що, за розрахунками Міністерства соціальної політики, відповідає реальному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб на 2021 рік.

Як повідомлялося раніше, наступного року в Україні планують запровадити обов’язкову накопичувальну пенсійну систему. Із кожної зарплати автоматично відраховуватимуть 1–2% на спеціальний рахунок. Накопичені гроші повернуть після виходу на пенсію: або одним платежем, або рівними частинами впродовж 10 років. Ініціатори реформи заявляють, що пенсійні виплати збільшаться вдвічі.