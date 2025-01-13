Держава відшкодує лікарням витрати на покращене харчування військових - Валерій Дубіль

Відтепер 230,95 грн замість 39,70 грн на добове харчування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я. Очолена лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко Тимчасова слідча комісія щодо лікування та реабілітації військових домоглася збільшення видатків із держбюджету на лікування поранених героїв і героїнь. Люди, які ризикували власним життям заради України мають отримувати гідні умови для життя, в тому числі й лікування з повноцінним раціоном харчування.

Про це заявив Валерій Дубіль, очільник "Батьківщини" Києва, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, заступник Юлії Тимошенко.

"Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міноборони", — зазначив він.

За його словами, лікарні, де наразі проходять реабілітацію або ж лікуються після поранення захисники та захисниці України будуть отримувати відшкодування витрат на покращене харчування відповідно до поданого звіту.

"Я постійно на звʼязку з воїнами. Щотижня їжджу у відрядження на лінію фронту: Покровськ, Торецьк, Дружківка, Добропілля, Курахове, Купʼянськ, Оріхове, Лиман, Словʼянськ й інші напрямки. Провідую наших захисників і захисниць в лікарнях по всій країні. Розумію, що повноцінний раціон не менш важливий аніж медичні препарати чи психологічна підтримка. Реабілітація та лікування має відбуватися комплексно. Це моя зона відповідальності. Ми з командою не зупинимось на цій перемозі всередині країни, а продовжимо й надалі покращувати ситуацію в підтримці героїв та героїнь", — сказав Валерій Дубіль.

Довідково

Договори підписуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 р. Nº 1299 "Деякі питання забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоровʼя усіх форм власності та підпорядкування".