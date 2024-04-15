Держави-члени G7 солідарні з Ізраїлем та погрожують Ірану заходами у відповідь

Своїми діями Іран зробив черговий крок до дестабілізації регіону.
Держави Групи семи висловили солідарність з Ізраїлем після іранського повітряного удару та пригрозили Ірану заходами у відповідь.
Про це йдеться у спільній заяві держав-членів G7, - пише Укрінформ.
“Ми, очільники G7, однозначно й найрішучішим чином засуджуємо безпосередній та безпрецедентний напад Ірану на Ізраїль. Іран випустив по Ізраїлю сотні дронів та ракет. Ізраїль за підтримки партнерів відбив напад”, - йдеться у заяві.
Держави Групи семи “висловлюють повну солідарність і підтримку Ізраїлю та його народу і підтверджують відданість його безпеці”.
“Своїми діями Іран зробив черговий крок до дестабілізації регіону та створив ризик неконтрольованої регіональної ескалації. Цього слід уникати”, - підкреслюється у документі.
Підписанти пообіцяли “надалі працювати над стабілізацією ситуації та уникненням подальшої ескалації”. “У цьому дусі ми вимагаємо, аби Іран та його пособники припинили свої напади. Ми готові застосувати додаткові заходи зараз і у відповідь на нові дестабілізаційні дії”, - читаємо у заяві.
Окрім цього, країни G7 “посилять співпрацю заради припинення кризи в Газі, зокрема працюючи над негайним та тривалим припиненням вогню й звільненням заручників ХАМАСом, а також доставлення додаткової гуманітарної допомоги палестинцям, які її потребують”.
Нагадаємо, що Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, проте 99% повітряних об'єктів противника вдалося перехопити.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку.
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