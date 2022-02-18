Державна міграційна служба не фіксує ажіотажу щодо оформлення паспортів для виїзду за кордон

Державна міграційна служба не фіксує ажіотажу щодо оформлення паспортів для виїзду за кордон

Кількість оформлених з початку 2022 року документів навіть менша, ніж у період до пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні.

Державна міграційна служба України не спостерігає ажіотажу щодо оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Про це заявили у пресслужбі відомства.

Проаналізовано ситуацію щодо кількості оформлених закордонних паспортів у період з 1 січня по 15 лютого 2022 року, а також аналогічні періоди 2019, 2020 та 2021 років.

"Як випливає з графіка, ажіотажу на отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон не спостерігається. Кількість оформлених з початку 2022 року документів навіть менша, ніж у період до пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні", – йдеться у повідомленні.

За період з 1 січня по 15 лютого 2022 року прийнято майже 325 тис. заяв, що на 98,8% більше, ніж в аналогічний період 2021 року. Водночас ця кількість на 15,5% менша, ніж у 2020 році та на 38% менша, ніж у 2019 році.

"Закликаємо засоби масової інформації не поширювати неперевірені дані та звертатися за інформацією до офіційних джерел", – йдеться у зверненні ДМС.

Читайте також:

Економічний паспорт українця: навіщо він потрібен і коли можна буде отримати виплати від держави