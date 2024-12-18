Держдеп: команди Байдена та Трампа комунікують через українське питання

Байден зустрічався особисто з обраним президентом Дональдом Трампом у Білому домі.
Між адміністрацією Джо Байдена і новою командою обраного президента Дональда Трампа відбувається комунікація щодо питань, пов’язаних із зовнішньою політикою, в тому числі в контексті війни Росії проти України.
Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, - пише Укрінформ.
"Ми спілкувалися з новою адміністрацією щодо цілої низки питань зовнішньої політики", - зауважив Міллер на запитання, чи комунікує чинний уряд з прийдешньою адміністрацією щодо України.
Він нагадав, що президент Джо Байден зустрічався особисто з обраним президентом Дональдом Трампом у Білому домі, держсекретар Ентоні Блінкен мав розмову з призначеним міністром Марко Рубіо. Крім того, радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що неодноразово спілкувався зі своїм наступником.
Водночас у контексті українського питання, Міллер підкреслив, що ніхто не може диктувати Україні, чи вступати їй у переговорний процес, і коли це потрібно робити.
"Україна – це країна, яка є жертвою агресії Росії, і вони повинні вирішувати, яким шляхом рухатися далі",- зауважив представник Держдепу.
Він наголосив, що саме Україна несе на собі тягар російської агресії, в той час, як українці страждають від воєнних злочинів та звірств.
"Вони заслужили право приймати ці рішення. Ніхто інший у світі не заслужив право робити це за них",- додав речник Держдепартаменту США.
Нагадаємо, що 2 листопада Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ бити ракетами ATACMS по території РФ.
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