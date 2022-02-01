Сім'ї держслужбовців США залишать Білорусь через ситуацію з Україною

У Держдепі також закликали американських громадян утриматися від поїздок до Білорусі через "підвищену напруженість в регіоні".

Держдепартамент США у понеділок, 31 січня, наказав сім'ям американських державних службовців виїхати з Білорусі на тлі "тривожного нарощування російської військової могутності" вздовж кордону з Україною.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що зовнішньополітичне відомство також застерегло американських громадян від поїздок до Білорусі, вказавши на "підвищену напруженість в регіоні" та "непередбачуваність" ситуації.

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"Зважаючи на підвищену нестабільність ситуації, громадянам США наполегливо не рекомендується їздити до Білорусі", - підкреслили в Держдепі, додавши, що можливості американського уряду щодо надання звичайних або екстрених послуг вже "дуже обмежені" через скорочення дипмісії.

Раніше Держдеп ухвалив рішення про від’їзд державних службовців США з посольства у Києві. Американські дипломати також попередили своїх громадян, що ситуація з безпекою в Україні "може погіршитися без попередження".

30 січня Міністерство внутрішніх справ Канади тимчасово відкликало другорядний персонал зі свого посольства в Україні на тлі зростання загрози воєнних дій з боку Росії.

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