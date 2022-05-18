Держдеп розпочав програму моніторингу воєнних злочинів Росії в Україні

Програма включає документування, перевірку і розповсюдження свідчень з відкритих джерел про дії російських військ під час війни.

Державний департамент США розповів про запуск програми, метою якої є документування воєнних злочинів, скоєних Росією під час війни в Україні.

Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Міжнародне товариство стало свідком жахливих злочинів, скоєних російськими військами відтоді, як президент РФ Володимир Путін розпочав свою руйнівну й невиправдану війну проти України. Ми працюємо в рамках партнерства з американськими науковими колами та приватним сектором, щоб сприяти нині й у майбутньому пошукам справедливості та доказів скоєних масштабних злодіянь", - зауважив він.

Програма включає документування, перевірку і розповсюдження свідчень з відкритих джерел про дії російських військ під час війни. Наприклад, вона аналізуватиме та зберігатиме відкриту й комерційну інформацію, включаючи супутникові знімки й дані, поширювані через соціальні мережі

США вкладають у запуск програми 6 млн доларів. Моніторинг буде доступний для громадськості на спеціальному сайті. А документи аналізуватиме Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, Смітсонівський інститут (ініціатива з порятунку культури), компанія PlanetScape Ai, географічна інформаційна система Esri.

Також читайте До України відправили найбільшу в історії групу слідчих для розслідування воєнних злочинів РФ

Також США розраховує отримати додаткові кошти на програму від міжнародних партнерів.

Така ініціатива відбувається вперше, для того, щоб до воєнних злочинів Росії привернути увагу відповідних органів у різних країнах.

"Щоб прокурори навіть могли будувати кримінальні справи на основі матеріалів, які публікуються в Інтернеті", - додав Прайс.

"Жодна країна, хай би яка велика та потенційно потужна вона була, хай би які типи зброї вона мала у своєму арсеналі, не може уникнути відповідальності за вчинені звірства, на кшталт тих, які скоїли російські війська", - резюмував представник Держдепу.

Нагадаємо, Україна, Литва та Польща створили спільну групу для розслідування воєнних злочинів Росії.

Читайте також:

Окупанти експлуатують дітей, щоб виправдати свої злочини на території України –Сергій Лещенко