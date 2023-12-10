Держдеп США дозволив продаж Ізраїлю танкових снарядів без погодження Конгресу - Reuters

Пентагон заявив, що адміністрація американського президента Джо Байдена скористалася надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 000 танкових снарядів без розгляду Конгресом.

Про це пише Reuters.

Державний департамент застосував Закон про контроль над експортом озброєнь, оголосивши надзвичайну ситуацію для танкових снарядів вартістю 106,5 мільйонів доларів для негайного доставлення до Ізраїлю, йдеться в заяві Пентагону.

Снаряди є частиною більшої допомоги, який адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес США. Більший пакет коштує понад 500 мільйонів доларів і включає 45 000 снарядів для ізраїльських танків Merkava, які регулярно застосовуються під час наступу в Газі.

Із загостренням війни питання про те, як і де саме американська зброя використовується в конфлікті, стало предметом більшої уваги, хоча американські офіційні особи кажуть, що не планують висувати умови щодо надання військової допомоги Ізраїлю або розглядати можливість припинення її частини.

"Правозахисники висловили стурбованість продажем, заявивши, що він не узгоджується зі зусиллями Вашингтона тиснути на Ізраїль, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні журналістів.

Представник Державного департаменту заявив, що Вашингтон продовжує чітко дати зрозуміти уряду Ізраїлю, що він повинен дотримуватися міжнародного гуманітарного права та вживати всіх можливих кроків, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

Пропонований продаж свідчить про прихильність США безпеці Ізраїлю та зміцнить обороноздатність Ізраїлю, сказав чиновник.

Згідно із заявою Пентагону, державний секретар США Ентоні Блінкен визначив і надав Конгресу детальне обґрунтування того, що танкові снаряди мають бути негайно надані Ізраїлю в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів.

Також читайте Ізраїльські військові розповіли, скільки палестинських бойовиків знищили під час війни у Секторі Гази

Продаж відбуватиметься зі складу армії США та складатиметься зі 120-мм фугасних протитанкових багатоцільових танкових патронів M830A1 з трасувальним механізмом (MPAT) і відповідного обладнання.

«Ізраїль використовуватиме розширений потенціал як засіб стримування регіональних загроз і для зміцнення своєї внутрішньої оборони», — заявив Пентагон, додавши, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Що відбувається на Близькому Сході?

Нагадаємо, Ізраїльська армія почала діяти на півдні Сектора Гази. У ЦАХАЛ обіцяють не менш потужну операцію, ніж та, що була на півночі цього регіону.

Зокрема, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) підірвала будівлі Міністерства юстиції та Верховного суду у Секторі Гази.

Голова Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про повернення військових до бойових дій у Секторі Гази після того, як ХАМАС порушив умови перемирʼя.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.