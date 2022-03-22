Держдеп: США не бачать готовності Росії зупинити війну в Україні, але продовжать підтримувати дипломатичні зусилля

Держдеп: США не бачать готовності Росії зупинити війну в Україні, але продовжать підтримувати дипломатичні зусилля

Президент Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад.

Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати дипломатичні зусилля України, спрямовані на припинення війни з боку Росії, однак не бачать жодних ознак готовності президента Росії Володимира Путіна зупиняти агресію.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Як ми робили від початку цієї кризи, ми продовжимо підтримувати зусилля України, спрямовані на деескалацію шляхом дипломатії, а також припинення вогню та виведення російських військ з України",- наголосив представник зовнішньополітичного відомства США.

Дипломатія вимагає по-справжньому добросовісного ставлення всіх сторін у процесі досягнення домовленостей, а також їх виконання.

"Однак президент РФ Володимир Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад", - зауважив Прайс.

Він підкреслив, хоч би як і коли завершилася агресія РФ, США, міжнародне товариство разом з партнерами в Україні добиватимуться, щоби війна за вибором Путіна була довготривалою стратегічною поразкою Кремля.

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