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Держдеп: США не бачать готовності Росії зупинити війну в Україні, але продовжать підтримувати дипломатичні зусилля

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Держдеп: США не бачать готовності Росії зупинити війну в Україні, але продовжать підтримувати дипломатичні зусилля

Фото: Heidi Levine, Aris Messinis, Pavel Petrov, Salwan Georges, Shant Khatcherian

Президент Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад.

Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати дипломатичні зусилля України, спрямовані на припинення війни з боку Росії, однак не бачать жодних ознак готовності президента Росії Володимира Путіна зупиняти агресію.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ. 

"Як ми робили від початку цієї кризи, ми продовжимо підтримувати зусилля України, спрямовані на деескалацію шляхом дипломатії, а також припинення вогню та виведення російських військ з України",- наголосив представник зовнішньополітичного відомства США.

Дипломатія вимагає по-справжньому добросовісного ставлення всіх сторін у процесі досягнення домовленостей, а також їх виконання.

"Однак президент РФ Володимир Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад", - зауважив Прайс.

Він підкреслив, хоч би як і коли завершилася агресія РФ, США, міжнародне товариство разом з партнерами в Україні добиватимуться, щоби війна за вибором Путіна була довготривалою стратегічною поразкою Кремля.

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