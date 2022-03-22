Держдеп: США не бачать готовності Росії зупинити війну в Україні, але продовжать підтримувати дипломатичні зусилля

Президент Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад.
Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати дипломатичні зусилля України, спрямовані на припинення війни з боку Росії, однак не бачать жодних ознак готовності президента Росії Володимира Путіна зупиняти агресію.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.
"Як ми робили від початку цієї кризи, ми продовжимо підтримувати зусилля України, спрямовані на деескалацію шляхом дипломатії, а також припинення вогню та виведення російських військ з України",- наголосив представник зовнішньополітичного відомства США.
Дипломатія вимагає по-справжньому добросовісного ставлення всіх сторін у процесі досягнення домовленостей, а також їх виконання.
"Однак президент РФ Володимир Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад", - зауважив Прайс.
Він підкреслив, хоч би як і коли завершилася агресія РФ, США, міжнародне товариство разом з партнерами в Україні добиватимуться, щоби війна за вибором Путіна була довготривалою стратегічною поразкою Кремля.
Читайте також:
- США просять Туреччину передати Україні С-400 в обмін на зняття санкцій
- У США припускають, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну
- Найближчими днями до України зі США привезуть системи ППО - Данілов