Держдеп США: "Північний потік-2" не запрацює, якщо РФ нападе на Україну

Держдеп США: "Північний потік-2" не запрацює, якщо РФ нападе на Україну

Наразі газопровід ще не введений у дію.

Якщо РФ нападе на Україну, то газопровід "Північний потік-2" не набуде ладу.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс в ефірі радіостанції NPR.

"Я хочу бути гранично ясним: якщо Росія так чи інакше вдереться в Україну, "Північний потік-2" не просуватиметься вперед", — сказав він.

Зараз газопровід ще не введений в дію і остаточна реалізація проєкту є для США, Німеччини та трансатлантичної спільноти важелем на Росію, а не важелем впливу Москви на Захід.

Нагадаємо, за даними Reuters, 13 січня у сенаті США відхилили законопроєкт про запровадження нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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