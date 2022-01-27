Держдеп США: "Північний потік-2" не запрацює, якщо РФ нападе на Україну

Наразі газопровід ще не введений у дію.
Якщо РФ нападе на Україну, то газопровід "Північний потік-2" не набуде ладу.
Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс в ефірі радіостанції NPR.
"Я хочу бути гранично ясним: якщо Росія так чи інакше вдереться в Україну, "Північний потік-2" не просуватиметься вперед", — сказав він.
Зараз газопровід ще не введений в дію і остаточна реалізація проєкту є для США, Німеччини та трансатлантичної спільноти важелем на Росію, а не важелем впливу Москви на Захід.
Нагадаємо, за даними Reuters, 13 січня у сенаті США відхилили законопроєкт про запровадження нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Читайте також:
- Зупинка "Північного потоку-2" – єдиний дієвий інструмент впливу на Росію – США
- Генсек НАТО звинуватив російський "Газпром" у маніпуляціях на газовому ринку ЄС
- Не пов'язаний з агресією РФ: у Німеччині вважають "Північний потік-2" економічним проєктом