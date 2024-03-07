Держдеп США та Фонд Маршалла озвучили ініціативу з відновлення українських міст

Передбачається створення нових трансатлантичних партнерств.
Держдепартамент США і Німецький фонд Маршалла (GMF) озвучили про створення Партнерства з містами України (UCP), що має на меті допомогти у стійкому міському відновленні в умовах війни.
Про це йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства США, - пише Укрінформ.
«Державний департамент і GMF співпрацюватимуть, щоб залучити ключові зацікавлені сторони, технічних експертів та фінансових партнерів до зусиль партнерства UCP, поєднавши енергію й винахідливість бізнесу та приватного сектора, університетів, неурядових організацій і фондів»,- йшлося в повідомленні.
Передбачається створення нових трансатлантичних партнерств, програм та альянсів між європейськими й американськими організаціями з метою сприяння відновленню та реконструкції щонайменше трьох українських міст.
Зусилля UCP передбачають також взаємодію з урядом України, Європейським союзом та його членами, багатосторонніми банками розвитку та двосторонніми донорами. Зазначається, що це має «допомогти містам-бенефіціарам знайти ресурси, необхідні для відновлення».
Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відхилив двопартійний пакет допомоги Україні від Сенату. Тепер планується доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення до кінця березня або в квітні.
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