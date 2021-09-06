Держдеп США вимагає від РФ звільнити затриманих кримських татар: що сталося

Держдеп США вимагає від РФ звільнити затриманих кримських татар: що сталося

"Крим — це Україна", — нагадують в США.

Держдепартамент США зажадав звільнити затриманих у Криму Нарімана Джелялова, який, є першим заступником голови Меджлісу кримських татар, і ще чотирьох осіб.

Про це йдеться в заяві відомств.

Russian occupation authorities continue to target those who oppose the attempted annexation of Crimea. We condemn the detention of Nariman Dhezlal & other Crimean Tatars. We call on Russia to release them now & cease its abuses in Crimea. #CrimeaIsUkraine https://t.co/vSn72I8lKc — Ned Price (@StateDeptSpox) September 6, 2021

"Ми закликаємо російську окупаційну "владу" негайно звільнити їх. Це останнє в довгій низці політично мотивованих рейдів, затримань і каральних заходів проти Меджлісу і його керівництва, які зазнали репресій за протидію спробі анексії Криму Росією", — підкреслив Держдеп.

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Дипломатичне відомство нагадало, що США під час "Кримської платформи" "підтвердили, що Крим — це Україна, і Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, що 3 і 4 вересня в анексованому Росією Криму російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелял і ще чотирьох кримських татар — Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкету Усеінова і Ельдара Одаманова. Їх місцеперебування невідоме.

У МЗС України закликали міжнародне товариство рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію "для припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованій нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав і свобод жителів Кримського півострова, в зокрема в рамках "Кримської платформи".

Президент Володимир Зеленський розцінює чергові обшуки і затримання в окупованому Криму як реакцію РФ на початок роботи Кримської платформи і вимагає звільнити незаконно затриманих.

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