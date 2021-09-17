Держдеп США закликав Україну прискорити судову реформу

Американська сторона підкреслює, що й надалі сприятиме життєво важливій реформі

Державний департамент США закликав Україну імплементувати судову реформу та прискорити процес створення Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться в заяві Держдепу, - пише Укрінформ.

"Сполучені Штати разом з урядом України, громадянським суспільством та міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну", - повідомляють у Держдепі.

У липні Україна прийняла історичний закон, який дає можливість для справжньої реформи судової влади. Міжнародні партнери, відповідно до цього закону, номінували висококваліфікованих експертів для оновлення найважливішого органу судового управління в Україні – Вищої ради правосуддя.

Але, зауважують в американському зовнішньополітичному відомстві, 13 вересня Рада суддів України відмовилася від висунення своїх представників для участі в процесі. Ця відмова загрожує зірвати обіцянки про справжню судову реформу в Україні.

Проте ще є час, аби зберегти позитивний імпульс: "Рада суддів може виконати свій обов’язок щодо імплементації закону та висунути кандидатури".

Американська сторона зауважила, що й надалі сприятиме життєво важливій реформі, для того, щоб народ України "міг довіряти своїм судам та суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції".

В Держдепартаменті США переконані, що судова реформа створить більше робочих місць та економічних можливостей, а також забезпечить справедливість, на яку заслуговує український народ.

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