Держдеп ухвалив рішення про від’їзд державних службовців США з посольства у Києві

Держдеп наказав виїхати з посольства членам родин державних службовців США через тяглу загрозу російських військових дій.
23 січня 2022 року Державний департамент США ухвалив рішення про добровільний від’їзд державних службовців США з посольства у Києві і наказав виїхати з посольства членам родин державних службовців США через тяглу загрозу російських військових дій.
Про це інформує посольство США у Києві у повідомленні у Facebook.
Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.
Раніше у Державному департаменті США спростували повідомлення американських ЗМІ про евакуацію деяких своїх співробітників з України. Мовляв, наказу про евакуацію не було
Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.
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