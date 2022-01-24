Держдеп закликав американців відмовитися від поїздок до РФ через російську агресію проти України

Держдеп закликав американців відмовитися від поїздок до РФ через російську агресію проти України

Через посилення військової присутності Росії ситуація вздовж кордону з Україною є непередбачуваною.

Держдепартамент США наполегливо рекомендує американцям відмовитися від відвідування Росії з російської агресії, переслідування з боку російських спецслужб, обмежених можливостей посольства в РФ із захисту інтересів американських громадян, а також коронавірусу.

Про це пише "Інтерфакс".

"Не слід їздити в Росію через напруженість на кордоні з Україною, можливість переслідування американських громадян, обмежену здатність посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, COVID-19 і пов'язані з ним обмеження на в'їзд, тероризму, переслідування з боку співробітників служби безпеки російського уряду та довільного застосування місцевого законодавства", — йдеться у рекомендаціях Держдепартаменту.

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Відомство пояснило, що у зв'язку з посиленням військової присутності Росії і військовими навчаннями, що продовжуються, вздовж кордону з Україною американцям слід знати, що ситуація вздовж кордону непередбачувана, тому рекомендовано не відвідувати ці райони або ж перетинати сухопутний кордон Росії з Україною.

"Крім того, по всій Росії існує потенційна можливість переслідування іноземців, у тому числі за допомогою нормативних актів, спрямованих проти іноземних громадян", — резюмував Держдеп.

Раніше 23 січня 2022 року Державний департамент США ухвалив рішення про добровільний від'їзд державних службовців США з посольства в Києві та наказав виїхати з посольства членам сімей державних службовців США через тяжку загрозу російських військових дій.

Громадянам США в Україні слід розглянути можливість виїзду, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.

Нагадаємо, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори без камер тривали близько двох годин. За результатами переговорів, Блінкен зазначив, що він пояснив російському дипломату, що подальші напади Росії на Україну, зокрема кібернапади, Сполучені Штати без відповіді не залишать. Лавров назвав переговори проміжними, і Росія продовжує чекати на письмову відповідь Сполучених Штатів.

У письмових пропозиціях США, які наступного тижня будуть направлені до Кремля, адміністрація президента Байдена представить бачення того, як обидві сторони можуть зміцнити почуття взаємної безпеки. За словами Псакі, всі викладені пропозиції відповідатимуть позиції американської сторони, яку раніше озвучили на переговорах.

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