Держдепартамент обіцяє "найближчим часом" призначити посла США в Україні

Вашингтон вже понад два з половиною роки не призначає свого посла до України після скандальної відставки Марі Йованович.

У Державному департаменті США обіцяють найближчим часом призначити посла в Україні.

Про це розповів співголова групи підтримки України в американському Сенаті республіканець Роб Портман, інформує "Радіо Свобода".

"Я дуже розчарований в адміністрації Байдена через те, що вони швидше не призначили людину на цю посаду. Я знову обговорював із Держдепартаментом це питання минулого тижня, і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, карʼєрного дипломата. І я радий це чути, це потрібно зробити", — сказав сенатор.

Зазначимо, що попередній посол США в Україні Марі Йованович залишила посаду в травні 2019 року на особисту вимогу тодішнього президента Трампа, який звинуватив її в нелояльності. Вже у жовтні 2019-го вона стала фігуранткою процесу щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Йованович виступила на закритих слуханнях у Конгресі в межах розслідування про імпічмент.

Associated Press

Відтоді США не призначали свого посла в Україну.

Нагадаємо, до України 17 січня прибула двопартійна делегація конгресу США.

Президент Володимир Зеленський обговорив з делегацією можливі кроки для стримування російської агресії. Своєю чергою конгресмени пообіцяли, що Вашингтон надасть Україні зброю, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення.

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