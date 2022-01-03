Держпереворот у Судані: відновлений на посаді прем'єр Абдалла Гамдок оголосив про відставку

Держпереворот у Судані: відновлений на посаді прем'єр Абдалла Гамдок оголосив про відставку

Напередодні силовики вбили двох людей, які виступали проти держперевороту та за повернення до влади цивільного уряду.

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Гамдок, який після угоди з військовою хунтою повернувся на посаду, в неділю, 2 січня, оголосив про свою відставку.

Про це повідомляє ВВС.

За словами очільника суданського уряду, країна перебуває у "небезпечній поворотній точці". Гамдок заявив, що щосили намагався не дати країні "дійти до катастрофи", однак "попри все, що було зроблено для досягнення консенсусу, цього не сталося".

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"Я вирішив повернути відповідальність і оголосити про свою відставку (...), надавши шанс іншому чоловікові чи жінці з цієї шляхетної країни допомогти їй пройти через те, що залишилося від перехідного періоду, до громадянської демократичної країни", - висловився він.

У жовтні минулого року військова хунта захопила владу в Судані та помістила Гамдока під домашній арешт. Втім, наступного місяця політика відновили на посаді, підписавши з ним угоду щодо розподілу влади з лідером державного перевороту генералом Абделем Фаттахом Бурханом.

Згідно з домовленістю, Гамдок мав очолювати уряд технократів до проведення виборів, запланованих на 2023 рік. Водночас громадяни країни висловили недовіру військовим і вийшли на протести з вимогою повернення до влади цивільного уряду.

Під час демонстрацій в неділю силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ, а в місті Омдурман проінформували про вбивство двох людей військовими. Загалом від початку державного перевороту під час акцій протесту загинули щонайменше 56 демонстрантів.

Як повідомлялося, 25 жовтня у Судані на світанку військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, зокрема прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока. В країні оголосили надзвичайний стан. Аеропорт Хартума закрили, а міжнародні рейси призупинили.

Тисячі людей вийшли на вулиці Хартума і Омдурмана, скандуючи: "Відмовся від цього, Бурхане!", "Революція, революція", та "Рухатися назад неможливо". Під час протестів силовики поранили щонайменше 170 осіб.